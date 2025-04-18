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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinli ailelerin yaşadığı evlere düzenlediği saldırılarda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Nuri Uçar, Gülşen Topçu, Ekrem Biçeroğlu  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti

İstanbul

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Beni Suheyla beldesinde "Bereke" ailesine ait bir ev ile çevredeki evlere hava saldırısı düzenledi.

Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların olduğu en az 10 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesinde "Nasyu" ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların olduğu 11 kişi öldü, bazıları da yaralandı.

Olay yerinde halen kayıplar bulunurken, sivil savunma, sağlık ve acil yardım ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2 kişi öldü

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Cibaliya kentinde yerinden edileh Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı.

Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1691 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 464 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 65'e yaralıların sayısı 116 bin 505'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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