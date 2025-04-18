Filistinli Ebu Tavile, İsrail'in Sde Teiman gözaltı merkezinde uğradığı işkenceyi anlattı
İsrail'in bir yıl boyunca alıkoyduğu Filistinli Muhammed Ebu Tavile, hapishanede gördüğü işkenceler sonucu bir gözünü kaybetti ve vücudunda ciddi kimyasal yanıklar oluştu.
Ankara
Ebu Tavilee, en az 36 Filistinlinin ölümünün belgelendiği İsrail’in güneyindeki Sde Teiman hapishanesinde en sert işkence türlerine maruz kalan yüzlerce Filistinliden biri.
Ebu Tavilee AA'ya yaptığı açıklamada, "Beni kaldığım evden gözaltına alındım, daha sonra üzerime kimyasal maddeler kullanarak klor, kezzap ve oda spreyi gibi şeyler sıkarak işkence ettiler. Vücuduma oda sprey sıkıp daha sonra sigaraları üzerimde söndürüyorlardı." dedi.
Mühendis olan Ebu Tavile'nin cildindeki işkence izleri, alıkonulan Filistinlinin üzerinde tahrip edici kimyasalların kullanıldığını gözler önüne seriyor.
İsrail'in saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkonulan Ebu Tavile, fiziksel ve psikolojik işkencelerin de yer aldığı acımasız sorgulamalara maruz bırakıldığını söyledi.
İşkence yöntemleri arasında elektrik şoku, tazyikli soğuk su, şiddetli darp ve aşındırıcı kimyasalların kullanıldığı tespit edildi. Ebu Tavile, bu işkenceler sonucunda bir gözünü kaybetti ve cildinde ciddi yanıklar oluştu.