Dolar
38.04
Euro
43.24
Altın
3,314.14
ETH/USDT
1,584.00
BTC/USDT
84,822.00
BIST 100
9,396.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli Ebu Tavile, İsrail'in Sde Teiman gözaltı merkezinde uğradığı işkenceyi anlattı

İsrail'in bir yıl boyunca alıkoyduğu Filistinli Muhammed Ebu Tavile, hapishanede gördüğü işkenceler sonucu bir gözünü kaybetti ve vücudunda ciddi kimyasal yanıklar oluştu.

18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Filistinli Ebu Tavile, İsrail'in Sde Teiman gözaltı merkezinde uğradığı işkenceyi anlattı

Ankara

Ebu Tavilee, en az 36 Filistinlinin ölümünün belgelendiği İsrail’in güneyindeki Sde Teiman hapishanesinde en sert işkence türlerine maruz kalan yüzlerce Filistinliden biri.

Ebu Tavilee AA'ya yaptığı açıklamada, "Beni kaldığım evden gözaltına alındım, daha sonra üzerime kimyasal maddeler kullanarak klor, kezzap ve oda spreyi gibi şeyler sıkarak işkence ettiler. Vücuduma oda sprey sıkıp daha sonra sigaraları üzerimde söndürüyorlardı." dedi.

Mühendis olan Ebu Tavile'nin cildindeki işkence izleri, alıkonulan Filistinlinin üzerinde tahrip edici kimyasalların kullanıldığını gözler önüne seriyor.

İsrail'in saldırıları sırasında Gazze Şeridi'nde alıkonulan Ebu Tavile, fiziksel ve psikolojik işkencelerin de yer aldığı acımasız sorgulamalara maruz bırakıldığını söyledi.

İşkence yöntemleri arasında elektrik şoku, tazyikli soğuk su, şiddetli darp ve aşındırıcı kimyasalların kullanıldığı tespit edildi. Ebu Tavile, bu işkenceler sonucunda bir gözünü kaybetti ve cildinde ciddi yanıklar oluştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu hayatını kaybetti
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in mezun olduğu okulda "Kahramanlar Ormanı" yapıldı
İzmir'de Kemalpaşa Belediyesine düzenlenen operasyonda 1'i başkan yardımcısı 5 kişi gözaltına alındı
Emine Erdoğan, BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi M'jid ile görüştü
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı'ndaki üçlü pist operasyonuna ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Filistinli Ebu Tavile, İsrail'in Sde Teiman gözaltı merkezinde uğradığı işkenceyi anlattı

Filistinli Ebu Tavile, İsrail'in Sde Teiman gözaltı merkezinde uğradığı işkenceyi anlattı

NYT: ABD, Suriye'deki 3 askeri üssünü kapatarak yüzlerce askerini geri çekmeye başladı

ABD'de Florida Eyalet Üniversitesi'nde silahlı saldırı düzenlendi

Everest, bu sezon rekor sayıda tırmanışa hazırlanıyor

Everest, bu sezon rekor sayıda tırmanışa hazırlanıyor
Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi

Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
ABD'de göçmenlik yargıcı, gözaltındaki Türk öğrenci Öztürk'ün kefaletle bırakılmasına karşı çıktı

ABD'de göçmenlik yargıcı, gözaltındaki Türk öğrenci Öztürk'ün kefaletle bırakılmasına karşı çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet