ABD Başkanı Trump'ın, Orta Doğu seyahati öncesinde Netanyahu'nun temsilcisiyle görüştüğü belirtildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Orta Doğu seyahati öncesinde İsrail Stratejik İşler Bakanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun temsilcisi Ron Dermer ile görüştüğü kaydedildi.
Kudüs
İsrail'deki Walla News sitesinin haberine göre, ABD Başkanı Trump ve Netanyahu'nun temsilcisi Dermer, İran ile müzakereler ve Gazze'ye saldırılar hakkında görüştü.
Beyaz Saray'da gerçekleştiği belirtilen görüşmenin, Trump'ın Orta Doğu seyahati ve Umman'ın başkenti Maskat'ta 11 Mayıs'ta İran ile ABD arasında düzenlenmesi beklenen müzakerelerin 4. turu öncesinde yapıldığı ifade edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yemen'deki Husiler ve ABD arasında 6 Mayıs'ta Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi konusunda ateşkes anlaşmasına varılması sonrasında yapılan görüşmenin "Trump ve Netanyahu arasındaki güven ve koordinasyon boşluklarını ortaya koyduğu" ve "Trump'ın ateşkesin İsrail'e yönelik saldırıları kapsamamasından Tel Aviv'in derin endişe duyduğu" ifadelerine yer verildi.
ABD ve İran arasındaki müzakerelere "Netanyahu'nun şüpheyle yaklaştığı" ve "Trump'ın İran'ın nükleer tesislerini yok etmek için askeri seçeneği değerlendirmesini istediği" aktarıldı.
İsrailli gazeteci Amichai Stein de sosyal medya hesabından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in gelecek hafta İsrail’e yapması planlanan ziyaretinin iptal edildiğini paylaştı.
Haaretz: Washington, Trump'ın ziyareti öncesinde İsrail'e Gazze anlaşmasını imzalaması için baskı yapıyor
Öte yandan İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın mayıs ayında Orta Doğu’ya yapması beklenen ziyaretten önce ABD'nin İsrail'e, Gazze Şeridi’nde Hamas ile ateşkes anlaşması imzalaması için baskı yaptığını yazdı.
Gazete ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump yönetimi, ABD Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde İsrail'in Hamas'la anlaşmaya varması için yoğun baskı uyguluyor." denildi.
"Trump yönetiminin bu anlaşmaya büyük önem verdiği, Tel Aviv’e, eğer Washington ile birlikte anlaşma yönüne gitmezse yalnız bırakılacağı uyarısı yapıldığı" aktarılan haberde, İsrail’in ABD yönetimi ile yürüttüğü müzakerelerden sorumlu olan İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ofisinin, konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmayı reddettiği aktarıldı.
Trump’ın 13 Mayıs’ta başlayacak Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor.
Haaretz ayrıca, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff’un, pazartesi günü Washington’da, Gazze’deki esirlerin ailelerine "askeri baskının rehineleri tehlikeye attığını" söylediğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.