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Ramazan Bayramı'nın son günündeki trafik durumuna ilişkin Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Köroğlu Rampaları kesiminden yayındayız. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazeteci yaralandı.

Hacer Çakır, Mustafa M. M. Haboush  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda TRT Arapça ekibinin de aralarında olduğu bir grup gazeteci yaralandı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Görgü kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, bölgedeki gelişmeleri takip eden ve TRT Arapça ekibinin de aralarında bulunduğu bir grup gazeteciyi hedef aldı.

Tank atışı kullanılarak gerçekleştirilen saldırıda bazı gazeteciler yaralandı.

Deyr el-Belah'teki Aksa Şehitleri Hastanesi sağlık kaynakları da saldırıda kameraman Sami Şehade'nin ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını, TRT Arapça muhabiri Sami Berhum'un da hafif yaralandığını aktardı.

Gazeteci Muhammed es-Savalihi'nin de sağ elinden yaralandığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 140 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu dün, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "sürpriz bir askeri operasyon" başlattığını açıklamıştı. İsrail'in evleri, camileri ve yolları hedef alan saldırılarında çok sayıda Filistinli ölmüş ve yaralanmıştı.

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