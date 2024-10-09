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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda "El-Aksa" televizyonu kameramanı öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'ya düzenlediği hava saldırısında "El-Aksa" televizyonu için çalışan bir kameraman öldü, bir muhabir de yaralandı.

Nour Mahd Ali Abuaisha, Safiye Karabacak  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda "El-Aksa" televizyonu kameramanı öldü Fotoğraf: Hamza Z. H. Qraiqea/AA

Gazze

"El-Aksa" televizyonunun Telegram sayfasında yayınlanan habere göre, İsrail savaş uçakları, Cibaliya'daki Ebu Şerh kavşağında görevini yapan ekibi füzelerle hedef aldı.

Saldırıda kameraman ve foto muhabiri Muhammed et-Tanani öldü, muhabir Tamir Lebed de yaralandı.

İsrail askerleri ambulansların vurulan "El-Aksa" televizyonu ekibine ulaşmasına izin vermedi.

Haberde, yaralanan muhabir Lebed'in sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntı verilmedi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 176'ya yükseldi

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Muhammed et-Tanani ile birlikte Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısının 176'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeniden kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, başta Cibaliya olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerini yoğun şekilde bombalıyor.

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