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DMM, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı araca ilişkin iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Kapıkule Sınır Kapısı'nda diplomatik plakalı araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildiği yönündeki haberlere ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sefa Bilgitekin  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
DMM, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı araca ilişkin iddiaları yalanladı

Ankara

DMM'den yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarındaki, "Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı bir araçta yüklü miktarda yasaklı madde ele geçirildi" haberi üzerinden, aracın Türk diplomatlara ait olduğu izlenimi oluşturulmaya çalışıldığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyeti olduğu belirtildi.

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Açıklamada, gerçekte, söz konusu aracın Belçika diplomatik plakası taşıdığı, Belçika'dan hareket eden aracın Kongo Cumhuriyeti'nin Brüksel'de görevli bir diplomatına ait olduğu aktarıldı.

Araç sürücüsünün Bulgaristan vatandaşı, yolcusunun da Belçika vatandaşı olduğunun Bulgar kolluk kuvvetlerince tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon, Bulgaristan makamlarınca kaçakçılıkla mücadeleye yönelik uluslararası bir kolluk faaliyeti çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Hadisenin Türkiye Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı görevlileri ya da herhangi bir vatandaşımızla doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Buna rağmen, bazı çevrelerce sosyal medyada yapılan maksatlı paylaşımlarla Türk diplomasisi, ülkemiz hedef alınmakta ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir.

Bu tür dezenformasyon içeriklerinin temel hedefi, ülkemizin, dış temsilciliklerimizin ve diplomatlarımızın itibarını zedelemektir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi, manipülatif ve kasıtlı olarak yanıltıcı bilgiler içeren paylaşımlara karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır."

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