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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye giden Handala gemisindeki Fransız vekil, hükümete uluslararası hukuka uyma yükümlülüğünü hatırlattı

Gazze'ye insani yardım ulaştırma amacındaki Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Handala” gemisindeki Fransız Vekil Gabrielle Cathala, herkesin uluslararası hukuka uyma yükümlülüğünün bulunduğunu hatırlattı.

Şeyma Yiğit  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Gazze'ye giden Handala gemisindeki Fransız vekil, hükümete uluslararası hukuka uyma yükümlülüğünü hatırlattı Fotoğraf: Valeria Ferraro/AA

Ankara

Handala gemisinde Gazze’ye yardım taşıyan aktivistlerin arasında yer alan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Cathala, X hesabından yaptığı paylaşımda, yardım girişimini sorumsuzluk olarak nitelendiren Fransız hükümetine tepki gösterdi.

Cathala, Gazze’de yaşanan durum karşısında hükümetlerin eylemsizliğine dikkati çekerek, “(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron’un bakanları dahil, herkesin uluslararası hukuka uyma yükümlülüğü var.” ifadesini kullandı.

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Fransız hükümetinin Gazze’ye havadan yardım ulaştırmak için insani köprü kurmak dahil hiçbir şey yapmadığının altını çizen Cathala, “(Fransız hükümeti) Ülkemizi sorumsuz, ahlaksız ve kabul edilemez bir soykırıma ortak ediyor.” görüşünü paylaştı.

Cathala, Handala gemisinde LFI’nın Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Emma Fourreau dahil 6 Fransızın bulunduğunu duyurdu.

Fransız hükümeti, Handala’yı "sorumsuz girişim" olarak niteledi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, LFI parlamenterlerinin Gazze’ye yardım taşıyan Handala gemisinde yer almasına tepki gösterdi.

Hükümetin seyahat uyarılarının LFI vekilleri dahil herkes için geçerli olduğunu belirten Barrot, Gazze’ye seyahatin tehlikeli olduğunu ve tavsiye edilmediğini kaydetti.

Barrot, bu seyahatin hiçbir şekilde Gazze’de devam eden insani krizin çözümüne katkı sunmadığını ileri sürdü.

Ayrıca Barrot, “Fransa Dışişleri Bakanlığı ekipleri, halihazırda oldukça seferber vaziyetteler, bu sorumsuz girişimin sonuçlarını en iyi şekilde yönetmek için her zaman olduğu gibi konsolosluk görevlerini yerine getirecektir.” ifadesini kullandı.

Handala, Gazze için yola çıkmıştı

Handala gemisi, İsrail ablukası altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmişti.

Gemi, bazı teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz’da Gallipoli Limanı'na demir atmış, son hazırlıkların tamamlanması üzerine dün öğle saatlerinde yeniden yola çıkmıştı.

Handala gemisinde aralarında aktivistlerin de bulunduğu 21 kişinin olduğu belirtilmişti.

İsrail, geçen ay Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve aralarında Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila ve İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in bulunduğu 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu, 16 Haziran'da İsrail’in alıkoyduğu diğer tüm insan hakları savunucularının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Mayıs ayında "Consicence" gemisine İHA saldırısı düzenlenmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun mayıs ayında yola çıkarmaya hazırlandığı yardım gemisi "Conscience" ise 2 Mayıs'ta Malta açıklarında bulunduğu sırada yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığını yazmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN ise haberinde "Conscience"a yapılan saldırıdan saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın "Conscience" gemisine İHA saldırısından çok daha önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü belirtmişti.

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