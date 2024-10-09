İsrail güçleri dün sabahtan bu yana Gazze'de 57 Filistinliyi öldürdü
İsrail'in dün sabahtan bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Gazze
Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, Gazze'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Basal'ın açıklamasına göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyine düzenlediği 6 hava saldırısında 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze ilinde ise İsrail ordusunun düzenlediği 2 saldırıda 2 kişi öldü. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta da İsrail'in çok sayıda hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in bu saldırılarında çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ise İsrail'in saldırılarında öldürülen 11 kişinin cesedine ulaşıldı.
Gazze'deki hükümet: İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki 3 hastaneyi boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz
Hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci caninin (İsrail'in) hastaneleri boşaltma tehdidini kesinlikle reddediyoruz, dünyayı ve uluslararası toplumu Şifa Tıp Kompleksi'nin yıkılması ve içindeki hasta, yaralı ve sağlık personelinin öldürülmesi senaryosunun tekrarlanmaması konusunda uyarıyoruz." denildi.
Açıklamada, İsrail'in, soykırım suçunu tamamlamak ve Gazze Şeridi'ndeki tüm hayati sektörleri yok etmek için hastaneleri tehdit etme ve hizmet dışı bırakma suçunu tekrarlamaya cüret ettiği aktarıldı.
Ofisin açıklamasında, İsrail'in, Kemal Advan Hastanesi, Endonezya Hastanesi ve El-Avde Hastanesi'ndeki hastaların ve sağlık personelinin tahliye edilmesini talep ettiği, aksi takdirde yıkım, öldürme ve gözaltına alma eylemlerinin yapıldığı Eş-Şifa Hastanesi ile aynı kaderle karşı karşıya kalacağı tehdidinde bulunduğu ifade edildi.
Uluslararası kuruluşlara hastaneleri koruma çağrısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nde sağlık sistemine yönelik devam eden saldırılardan tamamen Amerikan yönetimi ve İsrail sorumlu tutuldu.
İsrail güçleri, Batı Şeria'da kuşatma altına aldıkları bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurdu
Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin Tubas şehrinin Akaba kasabasında kuşatma altına aldıkları bir evi "ENERGA" tanksavar roketiyle vurduğunu ifade etti.
Vurulan evin içindekilerin akıbeti hakkında bilgi vermeyen görgü tanıkları, İsrail ordusunun Akaba'ya yeni askeri takviye gönderdiğini aktardı.
Görgü tanıkları, Filistinli direnişçiler ile İsrail ordusu arasında kasabanın içinde silahlı çatışmaların çıktığını ve İsrail ordusuna ait bir askeri aracın patlayıcıyla hedef alındığını belirtti.
İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Tugayları tarafından yapılan açıklamada da Kudüs Tugayları üyelerinin Akaba kentine saldıran İsrail güçleriyle şiddetli çatışmalar yürüttüğü, İsrail güçlerinin patlayıcılar ve yoğun kurşun yağmurlarıyla hedef alınarak doğrudan vurulduğu belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.