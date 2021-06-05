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Dünya

İsrail'in Gazze'ye attığı patlamamış 1200 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında attığı, patlamamış yaklaşık 1200 füze, tank ve top mermisinin imha edildiği belirtildi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Mehmet Nuri Uçar   | 05.06.2021
İsrail'in Gazze'ye attığı patlamamış 1200 füze, tank ve top mermisi etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Gazze

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Patlayıcı Mühendisliği görevlisi Muhammed Mikdad, AA muhabirine konuya dair açıklamalarda bulundu.

İlgili birime bağlı ekiplerin, İsrail bombardımanında farklı bölgelere düşen kalıntıları imha etmeyi sürdürdüğünü belirten Mikdad, şu ana kadar 1200 füze, tank ve top mermisinin etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Mikdad, İsrail tarafından atılan bombaların zamanında patlamış olması halinde düştüğü bölgelerde katliama neden olabileceğini dile getirdi.

Sınırlı imkanlara rağmen çalıştıklarını kaydeden Mikdad, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşlara, ekiplerin sahadaki çalışmalarını izleme ve onlara gerekli ekipmanı sağlamaları konusunda çağrıda bulundu.

İsrail, koruyucu ekipmanların girişini engelliyor

Son olarak Mikdad, patlayıcı tehdidinin muhtemel olduğu yerlerde bomba imha uzmanlarının kullandığı koruyucu ekipmanların İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne girişinin engellendiğini vurgulayarak, bu durumun da işlerini hayli zorlaştırdığını kaydetti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

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