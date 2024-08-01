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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Safiye Karabacak  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
İsrail'in Gazze'nin orta kesimine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü Fotoğraf: Ashraf Amra - AA

Gazze

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Avde Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kampın güneyindeki 20. Cadde civarındaki bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 480 Filistinli öldü, 91 bin 128 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 594 Filistinli hayatını kaybetti.

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