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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında en az 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ali Semerci  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda en az 15 kişi öldü Fotoğraf: Abed Zagout/AA

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde Nevfel ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah kentindeki Kuveyt Hastanesi yetkilileri de saldırıda ölen 15 kişinin cenazesinin hastaneye getirildiğini belirtti.

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