İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 57'si yardım bekleyen kişiler olmak üzere 80 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 57'si yardım bekleyen kişiler olmak üzere aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 80 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Gazze/Kudüs
Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, açlıkla boğuşan Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım için bekleyen Filistinlilere sabah saatlerinde ateş açtığı belirtildi.
Saldırı sonucu en az 57 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 363 kişinin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, "27 Mayıs'tan bu yana yardım dağıtım bölgelerinde geçim mücadelesinde şehit düşerek hastanelere ulaşan şehitlerimizin toplam sayısı 224'e, yaralı sayısı ise 1858'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca sivil savunma ekipleri, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 11 Filistinlinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığını aktardı.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen İsrail saldırısında 2 Filistinli öldü.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampında sivillerin toplandığı bir bölgeyi hedef aldığı bombalı saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de yerlerinden edilmişlerin kaldığı çadırlara, İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılarda aralarında iki çocuk ile bir kadının bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail basını: Bazı bakanlar Netanyahu'ya Gazze savaşının sona erdirilmesi çağrısında bulundu
İsrail Kanal 12 Televizyonu'nun haberine göre, isimleri açıklanmayan üst düzey bakanlar, Netanyahu'ya "Savaşı sona erdirmek için artık harekete geçmenin zamanı geldi." dedi.
Haberde, bu görüşlerin, üst düzey hükümet yetkililerinin de katıldığı bir değerlendirme sırasında dile getirildiği aktarıldı.
Aynı haberde, söz konusu açıklamaların, ABD Başkanı Donald Trump ile Netanyahu arasında yapılan ve "zorlu" geçtiği ifade edilen bir telefon görüşmesinin ardından geldiği belirtildi.
Kanal 12, daha önceki haberinde, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırarak, Netanyahu ile Trump arasında 10 Haziran'da gerçekleşen görüşmenin yeni ayrıntılarını paylaşmıştı.
Haberde, Trump’ın Netanyahu'ya "Savaşı bitirmeni istiyorum" şeklinde açık ve daha önce benzeri duyulmamış ifadeler kullandığı belirtilmişti.
İsrail'deki muhalefet partileri ile Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu'nun, koalisyon hükümeti içindeki aşırı sağcı kesimlerin baskısıyla, iktidarını koruma amacıyla savaşı sürdürdüğünü öne sürüyor.
Hamas ise defalarca, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında, elindeki İsrailli esirleri toplu şekilde bırakmaya hazır olduğunu ifade etmişti.
Hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunan Netanyahu, Gazze Şeridi'nin yeniden işgali ve Hamas da dahil olmak üzere Filistinli direniş gruplarının silahsızlandırılması gibi yeni şartlar öne sürerek, müzakere sürecini geciktiriyor.
İsrail, ABD'nin desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde yoğun saldırılar düzenliyor. Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 182 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. Ayrıca, 11 binden fazla kişinin kayıp olduğu, yüz binlerce kişinin ise yerinden edildiği bildiriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.