Dolar
28.80
Euro
31.52
Altın
1,997.92
ETH/USDT
2,000.10
BTC/USDT
37,057.00
BIST 100
8,025.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kılıçlarsan Meydanı Daru'l Mülk Sergi Salonu'ndaki "Türkiye Selçuklu Hanedan Sergisi"ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddiası

İsrail-Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşması kapsamında ilk aşamada, kısa süreli ateşkes ilan edilmesi, Gazze'de tutulan 50 İsrailli esire karşılık İsrail'in cezaevlerindeki 150 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddia edildi.

Mücahit Aydemir  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddiası

Kudüs

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesi, "konuyla doğrudan ilgili iki ayrı kaynağa" dayandırdığı haberinde, İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası ve ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak İsrail'in, Hamas tarafından serbest bırakılan her İsrailli esir karşılığında İsrail'deki üç Filistinli tutukluyu serbest bırakacağını belirtti.

İki aşamalı anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasına karşılık, İsrail'in çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği kaydedildi.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük ateşkes ilan edilerek gerçekleşeceği ifade edilirken, anlaşma kapsamında İsrail’in, Mısır'dan insani yardım taşıyan günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girmesini kabul edeceği belirtildi.

İkinci aşamada ise Hamas'ın, ateşkesin birkaç gün daha uzatılması karşılığında kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 50 İsrailli esiri daha serbest bırakabileceği aktarıldı.

İsrail ile Hamas arasında onlarca esirin serbest bırakılması ve kısa süreli ateşkes ilan edilmesi yönünde bir anlaşmanın Katarlı arabulucular tarafından bugün ilan edilmesi bekleniyor.

Hamas, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını Katar'ın duyuracağını açıklamıştı.

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, bu sabah yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." demişti.

İsrail’e göre, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da karla mücadele çalışması çalışmaları devam ediyor
Hatay'da depremde yıkılan Rönesans Sitesi'nin sorumlularından 4 kişi daha tutuklandı
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yağışların etkisiyle 3 günde 9 santimetre arttı
Zonguldak'ta fırtına nedeniyle ikiye bölünen geminin personeli yaşadıklarını anlattı
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin yeri tespit edildi

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyeyi gerçekleştireceğiz

Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki günlerde Gazze'den üçüncü tahliyeyi gerçekleştireceğiz

İsrail'in Gazze'deki her İsrailli esire karşı 3 Filistinli esiri serbest bırakacağı iddiası

TBMM Başkanvekili Bozdağ, İsrail'e destek veren ülkelerin savaş suçuna ortak olduğunu söyledi

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesini kınadı

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, İsrail'in Gazze'de gazetecileri öldürmesini kınadı
İsrail cezaevlerindeki Filistinlilere şiddet, işkence, tıbbi ihmal gibi ihlaller 7 Ekim sonrası arttı

İsrail cezaevlerindeki Filistinlilere şiddet, işkence, tıbbi ihmal gibi ihlaller 7 Ekim sonrası arttı
İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi

İsrail'in Gazze'deki çocuk katliamları protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet