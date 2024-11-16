İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin bulunduğu okula düzenlediği saldırıda 10 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze kentinin batısındaki Şatii Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.
Gazze
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal saldırıya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.
Basal, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Asa Okunu iki füzeyle bombaladığını belirtti.
Filistinli yetkili, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinlinin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.
İsrail'in Gazze kentinde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli öldü
Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in Gazze kentinin orta kesimindeki Şabiyye Kavşağı yakınında bulunan "Eyüb" ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşını enkazdan çıkardığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda yaralananlar da olduğu aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze kentinin doğusundaki Derc Mahallesi'ni hedef alan bombardımanında ise 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.