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İran'ın 20'den fazla füzeyle İsrail'e misille yaptığı bildirildi. İran'ın, İsrail'in saldırılarına misilleme olarak fırlattığı 20'den fazla füzenin başkent Tel Aviv çevresinde ve güneydeki Necef'te bazı noktalara doğrudan isabet ettiği bildirildi.-VTR-
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Dünya

İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti 100 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Halime Afra Aksoy  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti 100 kişi yaralandı

İstanbul

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.

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Saldırıda ilk belirlemelere göre, 16 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

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