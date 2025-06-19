İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere saldırısında 16 kişi hayatını kaybetti 100 kişi yaralandı
İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 100 kişi yaralandı.
İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Nusayrat'ın kuzeyinde yer alan Vadi Gazze bölgesinde yardım bekleyen Filistinlileri insansız hava aracı (İHA) ve askeri mekanizmalarla hedef aldı.
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Saldırıda ilk belirlemelere göre, 16 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.