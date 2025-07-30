İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazeteci daha hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.
İstanbul
İsrail saldırısında 35 yaşındaki foto muhabiri İbrahim Huccac hayatını kaybetti.
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte biri çocuk 7 kişi açlıktan hayatını kaybetti
- Gazze'de açlığın boyutlarını belgeleyen AA serbest habercileri yaşadıkları zorlukları anlattı
- Gazze'de açlıkla mücadele eden gazeteciler, görevlerini yapmakta zorluk çekiyor
- Anadolu Ajansından Gazze'de gazetecilerin açlık tehlikesine ilişkin çağrı
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 232 gazeteci yaşamını yitirdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 970 kişi yaşamını yitirdi, 34 bin 228 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1239'a, yaralıların sayısı da 8 bin 152'ye çıktı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.