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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 20 bin çocuğun adı Galler Parlamentosunun önünde okunuyor

Galler Bölgesel Parlamentosu (Senedd) binasının önünde bir araya gelen 100 kişi, gün boyu İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 20 bin çocuğun adını tek tek okuyacak.

Behlül Çetinkaya  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 20 bin çocuğun adı Galler Parlamentosunun önünde okunuyor Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Londra

Filistin Dayanışma Kampanyası Galler (PSC Cymru) ve Filistin için Öğrenci ve Veliler Platformu tarafından organize edilen etkinlik, yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) başladı.

Galler'in farklı bölgelerinden gelen 100 kişinin İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen 20 bin çocuğun adını tek tek okuyacağı etkinlik, akşam saatlerinde sona erecek.

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"İsimlerini Bilin: Laf Değil Eylem" başlıklı eylemle ilgili açıklama yapan PSC Cymru Başkanı Clive Haswell, "Galler Başbakanı ve Senedd üyelerinin somut bir eyleme geçmesi ve suç ortaklığımızı sonlandırması için 20 bin çocuğun ölümü hala yeterli değilse söyleyecek daha fazla sözümüz yok." diye konuştu.

Haswell, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) yetkililerinin Senedd'e yaptığı ziyarette, İsrail'in durdurulması için destek istendiğini belirterek "Ancak ölümlere karşı sessizlik ve eylemsizliği sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Adalet Divanının kararları ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin yakalama emrine rağmen İngiltere ve Galler hükümetlerinin eyleme geçmekte başarısız olduğunu söyleyen Haswell, "Yasal yükümlülükler görmezden geliniyor. Uluslararası hukuk, bedel ödetmediği zaman anlamsızdır." değerlendirmesini yaptı.

Haswell, Galler'in kendisini "uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi" olarak nitelemesine işaret ederek "Şimdi bunun ne anlama geldiğini gösterme zamanı." dedi.

Filistin için Öğrenci ve Veliler Platformu Başkanı Frankie Finn de açıklamasında 20 bin ismi tek tek yüksek sesle okuyacaklarını vurgulayarak "Hepsi çok değerli, hepsi masum. Acılı ve korkunç bir şekilde öldüler. Unutulmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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