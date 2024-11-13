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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye saldırılarında 9 Filistinli öldü

İsrail'in soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde, "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye saldırılarında 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hosni Nedim, Çağrı Koşak  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
İsrail'in Gazze'de "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeye saldırılarında 9 Filistinli öldü

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Sahra Hastanesinden alınan bilgiye göre İsrail, güvenli bölge olarak açıkladığı Han Yunus’un batısındaki Mevasi'de Filistinlileri hedef alan saldırılar düzenledi.

Mevasi bölgesinde çadırların bulunduğu alana düzenlenen ilk saldırıda bir Filistinlinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in düzenlediği ikinci saldırıda da Ebu Taha ailesinin evini hedef aldığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği, birçok sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, İsrail saldırısında ölen ve Kuveyt Sahra Hastanesine nakledilen Filistinlilere ait bazı naaşların tanınmaz durumda olduğunu aktardı.

Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesi ve Deyr el-Belah, "güvenli" ilan edilmesine rağmen sık sık İsrail'in saldırılarına maruz kalıyor. İsrail ordusu, çoğunlukla sivillerin sığındığı çadırları hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 712 Filistinli öldü, 103 bin 258 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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