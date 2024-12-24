Dolar
35.17
Euro
36.73
Altın
2,617.11
ETH/USDT
3,450.50
BTC/USDT
97,336.00
BIST 100
9,672.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya bölgesinde Filistinli "Ebu Verde" ailesinin evini bombaladı.

Tanıklar saldırı sonucu 4 katlı binada büyük yıkım oluştuğunu, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını belirtti.

İsrail'in bombaladığı binada bölge sakini Filistinliler tarafından arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de saldırı sonucu 5'i kardeş olmak üzere 9 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.

İsrail'in Cibaliya bölgesinde bir binanın üst katına düzenlediği saldırıda da en az bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Avde Hastanesi kaynakları, İsrail ordusunun saldırılarında 12 Filistinli sivilin hastaneye ulaştığını, yaralılar arasında 2 çocuk ve 3 kadının olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Malatya Doğanyol'daki afet konutlarımız örnek projelerimizden biri
Milli Savunma Bakanı Güler, ABD'li mevkidaşı Austin ile telefonda görüştü
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Narin Güran cinayetinde dava dosyasındaki görüntü "Ulusal Kriminal Büro" tarafından incelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücrete ilişkin paylaşım

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırılarında en az 10 kişi hayatını kaybetti

UNRWA: İsrail Gazze'de her saat başı bir çocuğu öldürüyor

Kızılhaç: Gazze'de 36 hastaneden sadece 17'si kısmen faaliyette

İsrail'in 445 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 338'e yükseldi

İsrail'in 445 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 45 bin 338'e yükseldi
İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan'a yaklaştı

İsrail güçleri, Gazze'nin kuzeyinde ayakta kalan son sağlık merkezi Kemal Advan'a yaklaştı
Oxfam, son aylarda Gazze'nin kuzeyine yalnızca 12 yardım tırının girdiğini açıkladı

Oxfam, son aylarda Gazze'nin kuzeyine yalnızca 12 yardım tırının girdiğini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet