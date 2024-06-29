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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu 2'si çocuk 4 sivilin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 4 Filistinli öldü

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in, Gazze kentinde Ebu Hudra ailesine ait evi havadan bombaladığı belirtildi.

Saldırıda 2'si çocuk 4 sivilin yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin de yaralandığı aktarılan haberde, İsrail topçu birliklerinin de Gazze kentindeki eş-Şucaiye Mahallesi'nde sivil yerleşim bölgelerine atışlar yaptığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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