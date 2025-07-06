İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 41 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze/Ramallah/İstanbul/Kudüs
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahallelerinde yerinden edilen ailelerin yaşadığı iki evi hedef aldı. Saldırıda en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.
- İsrail'de binlerce gösterici, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi
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- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 61 Filistinli hayatını kaybetti
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Görgü tanıkları, çoğu kadın ve onlarca kişinin uykuda oldukları sırada bombardımana yakalandığını ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade etti.
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İsrail'e ait insansız hava aracıyla (iHA) Şeyh Rıdvan'da düzenlenen bir diğer saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar Şifa Hastanesine nakledildi.
İsrail ordusunun Ed-Derac Mahallesinde Es-Safedi ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde de sığınmacıların kaldığı çadırlar bombalandı. Saldırılarda aralarında 1 hamile kadın ve çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 57 bin 418'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 80 ölü ve 304 yaralının getirildiği kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 860 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 24 bin 220 kişinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 418, yaralıların sayısının da 136 bin 261'e yükseldiği bildirildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı 4 bin 931'e çıktı.
İsrail ordusunun Batı Şeria’daki baskınlarında Filistinliler yaralandı ve gözaltına alındı
Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, Batı Şeria’nın güneyindeki Beytüllahim kentinde, İsrail askerlerinin El-Hader kasabasında evlere attığı göz yaşartıcı gaz bombaları nedeniyle, aralarında çocukların da bulunduğu birçok Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.
Haberde, İsrail ordusunun El-Hader beldesinde Hasan ve Mahmud Ahmed Salah kardeşleri, Beytüllahim’in doğusundaki Eş-Şevavra beldesinden ise Yazan Ahmed Süleyman Dhuib isimli genci gözaltına aldığı bildirildi.
İsrail askerlerinin ayrıca El Halil’in kuzeyindeki Sair beldesi yakınlarındaki bir kontrol noktasında Amir Maher El-Heşlemun adlı genci gözaltına aldığı, İsrail askerlerinin Ramallah’ın kuzeyindeki El-Mezra el-Garbiye beldesinde üç genci evlerine baskın düzenleyip arama yaptıktan sonra gözaltına aldığı bildirildi.
Yerel kaynakların AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail güçleri Nablus’un kuzeyindeki Madama beldesindeki Ekrem Nassar’ın evine, Nablus’un doğusundaki Beyt Furik’te ise Muhammed Nidal Hatatbe'nin evine baskın düzenleyerek her iki genci gözaltına aldı.
Aynı kaynaklara göre, İsrail güçleri Tulkerim’in Zennaba semtinde Mahmud ve Ahmed Ferecullah kardeşleri darp ettikten sonra, komşu Şuveyka beldesinde Muaviye en-Neccar’ı da gözaltına aldı.
Filistinli yetkililere göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ile Doğu Kudüs’te şiddeti artırdığı, bu baskıların Gazze'deki imha savaşıyla eş zamanlı olarak yürütüldüğü bildirildi. Bu süreçte en az 989 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı ve 18 binden fazla kişi gözaltına alındı.
İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD’nin desteğiyle Gazze’de yürüttüğü soykırım, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemlerle soykırım suçları işlemekle suçlanıyor. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın bu saldırıların durdurulması yönündeki çağrı ve kararlarını da göz ardı ediyor.
Söz konusu savaşta çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 193 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı. 10 binden fazla kişi kayboldu. Yüz binlerce kişi yerinden edildi. Gazze'de baş gösteren kıtlık ise, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu birçok insanın yaşamını yitirmesine neden oldu.
İsrail ile işbirliği yapan milis lideri Ebu Şebab, Hamas'tan sonra Gazze'yi yöneteceklerini iddia etti
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail'in Hamas'a karşı silahlandırdığı milislerin lideri Yasir Ebu Şebab verdiği röportajda, Hamas'a karşı İsrail ile işbirliği yaptıklarını itiraf etti.
Ebu Şebab, "Hamas'ı yendikten sonra Gazze'nin mirasçıları biz olacağız." diyerek milis grubunun Gazze'nin yönetimini eline alacağını ve bu konuda bazı ülkelerle görüşmeler yaptıklarını ileri sürdü.
Geçmişte organize suç örgütü liderliği yaptığı bilinen Ebu Şebab, "İsrail ordusuyla işbirliği yapıyoruz. Hamas ile savaşmamızı engellemek mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Ebu Şebab, İsrail'in çeşitli kaynaklarından lojistik ve mali destek aldıklarının altını çizerken isim vermekten kaçındı ve Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail işgali altındaki Refah kentinde "çok rahat" faaliyet gösterdiklerini söyledi.
İsrail ordusunun kontrolündeki bölgelerde güvende olduklarını söyleyen Ebu Şebab, ordu kontrolünde olmayan bölgelerde de Hamas'a saldırılar düzenlediklerini iddia ederek İsrail ordusuyla koordinasyon içinde hareket ettikleri, yardım ve destek aldıkları itirafında bulundu.
Ebu Şebab, "Filistin Yönetimi'yle belirli hedeflerle ilgili idari koordinasyon sağladıklarını" savundu.
Tel Aviv yönetimi itiraf etmişti
İsrail, Hamas'a karşı Gazze Şeridi'nde bazı milis grupları silahlandırdığını itiraf etmişti.
İsrail eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail devlet televizyonu KAN'a verdiği röportajda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kendisiyle işbirliği yapan ve Hamas'a karşı faaliyet gösteren milisleri silahlandırdığını söylemişti.
Başbakan Netanyahu, X sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda, liderliğindeki Tel Aviv yönetiminin Gazze'de bazı milis gruplarını silahlandırdığını kabul ederek "Bunun nesi yanlış?" ifadesiyle savunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.