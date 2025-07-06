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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de binlerce gösterici, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi

İsrail'de binlerce gösterici, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yaklaşan Washington ziyareti öncesi Hamas'ın ateşkes teklifine "olumlu yanıtının" ardından hükümete, Gazze'de kalıcı ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri yaptı.

Burak Dağ  | 06.07.2025 - Güncelleme : 06.07.2025
İsrail'de binlerce gösterici, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması talebiyle gösteri düzenledi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA

Kudüs

Gösterilerin odağındaki başkent Tel Aviv'de, Begin Caddesi ve Habima Meydanı'nda binlerce protestocu sokakları doldurdu.

İsrailli esir asker Nimrod Cohen'in kardeşi Yotam Cohen, Begin Caddesi'ndeki gösteride, ateşkesin yalnızca 60 gün için olmasını ve İsrailli esirlerin yaklaşık yarısının aşamalı olarak bırakılmasını içeren anlaşma teklifini eleştirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrail'i bir "din savaşına" sürüklediğini belirten Cohen, "Terörist Ben Gvir ve Smotrich'in (yasa dışı) yerleşim yerleri ve mesihçilik sunağında daha fazla askeri kurban etmesine ve daha fazla esiri ölüme mahkum etmesine izin vermemeliyiz." ifadesini kullandı.

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Müzakere masasında uzun süreli ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir anlaşma teklifi olmadığını söyleyen Cohen, "Niçin kısmi bir anlaşmaya gidiyoruz?" diye sordu.

Gazze'de tutulan İsrailli esir Matan Zangauker'in annesi Einav Zangauker, Gazze'ye saldırıları sona erdirecek ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma yapılması çağrısında bulundu.

Zangauker, "Bildiğim tek şey, 60 günün ardından ateşkes sona erdikten sonra Gazze'de hala rehineler olacağı." dedi.

Habima Meydanı'ndaki gösteride protestoculara hitap eden yedek sıhhiye eri Itai Shteinmetz de "Liderler, burada koltukları için sonsuza kadar savaşmak amacıyla yaşadığımızı düşünüyorlar ancak tamamen yanılıyorlar." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocuklar için sessizlik nöbeti

Öte yandan, Tel Aviv'de yüzlerce gösterici, Gazze Şeridi'nde öldürülen çocuklar için "sessizlik nöbeti" tuttu.

Başkentin ana arterlerinden Kaplan Caddesi'nde toplanan 400'ün üzerinde protestocu, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozarak Gazze'ye tekrar başlattığı saldırılarda öldürdüğü çocukların resimlerini taşıdı.

Gazze'deki çocuklar için yapılan sessizlik nöbetine İsrail Meclisindeki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif de katıldı.

Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" ara buluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

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