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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

İsrail güçlerinin Gazze'deki saldırılarında yaşamını yitiren gazetecilerin sayısı 123'e yükseldi.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Mahmut Geldi  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazeteci daha öldürüldü

Gazze

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında bir gazetecinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistin Enformasyon Merkezi Müdürü Rızk el-Garable'nin İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik devam eden saldırılarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 123'e yükseldiği kaydedildi.

Bu arada İsrail ordusunun, 22 Ocak'tan beri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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