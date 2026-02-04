Dolar
43.51
Euro
51.51
Altın
5,070.84
ETH/USDT
2,281.50
BTC/USDT
76,413.00
BIST 100
13,954.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında biri çocuk 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Safiye Karabacak  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Arşiv

İstanbul

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusu ile Han Yunus kentinin güneyine yönelik topçu saldırılarında, 9 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birliklerinin Gazze kentinin doğusundaki Zeytun ve Tuffah mahallelerinde sivillere ait çadır ve evleri hedef alması sonucu, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail'in Han Yunus’un güneyinde yer alan Kizan Reşvan bölgesinde, yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği topçu saldırısında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Adıyaman'da yeni evine yerleşen dede ile torununa ilişkin paylaşım yaptı
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Doğu'da soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasında 22 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ABD arasında arabuluculuk rolünü üstlenmeye hazırız

Endonezya, görüş ayrılığı yaşanırsa Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'ndan ayrılmaya hazır

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır

BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır ve öyle kalmalıdır
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 8 artarak 71 bin 803'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 8 artarak 71 bin 803'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet