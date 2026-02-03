Dolar
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso, Avrupa Ligi'nde Valencia Basket ile oynanan karşılaşmanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Endonezya, görüş ayrılığı yaşanırsa Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'ndan ayrılmaya hazır

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"ndan, görüş ayrılığı yaşanması durumunda çekilmeye hazır olduğu mesajını verdiği bildirildi.

Ayşe İrem Çakır  | 03.02.2026 - Güncelleme : 03.02.2026
Ankara

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Subianto'nun konuya ilişkin ifadelerini aktaran Endonezya Ulema Konseyi (MUI) Başkan Yardımcısı Cholil Nafis, Subianto'nun, "Eğer Barış Kurulu'na katılırsak, görüşleri bizimkilerle uyuşmadığında onlara uymak zorunda değiliz." ifadelerini kullandığını söyledi.

Nafis, Subianto'nun, görüş ayrılığı yaşanması durumunda Barış Kurulu'ndan ayrılmaya hazır olduğu mesajını verdiğini aktardı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

