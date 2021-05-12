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Dünya

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların neden olduğu zarar 3,5 milyon dolar

İsrail'in yoğun hava saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde meydana gelen zararın ilk belirlemelere göre 3,5 milyon dolara ulaştığı bildirildi.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Ekrem Biçeroğlu   | 12.05.2021
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların neden olduğu zarar 3,5 milyon dolar

Gazze

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in direniş gruplarına ait noktaların yanı sıra konut ve kurumsal tesisler, medya merkezleri ve yerleşim bölgelerini de tamamen veya kısmen bombaladığı belirtildi.

Saldırılarda 500 yerleşim biriminin hedef alındığı, yaklaşık 1000 yerleşim biriminin de hafif ve orta ölçekte zarar gördüğü kaydedilirken, toplam zararın 3,5 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

Saldırılarda 12 medya kuruluşuna ait ofis ve çeşitli kurumlara ait ofislerin bulunduğu iki kule ile Gazze yönetimine bağlı 52 yapının bombaların hedefi olduğu kaydedildi.

Ayrıca İsrail saldırıları nedeniyle 7 okul, elektrik ve su tesisleri ile altyapı sistemlerinde hasar oluştuğu ve zararın yaklaşık 2 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarından atılan bombalarla 50'den fazla aracın hasar gördüğü ve bu zararın da yarım milyon doları bulduğu belirtilirken, hayvan mezralarında ve tarım alanlarında da yaklaşık bir milyon dolarlık zarar oluştuğu ifade edildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurmuştu.

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