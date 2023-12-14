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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze saldırılarının ocak sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları için belirlediği takvime göre, şiddetli çatışmaların Ocak 2024'ün sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Gülşen Topçu  | 14.12.2023 - Güncelleme : 14.12.2023
İsrail'in Gazze saldırılarının ocak sonuna kadar süreceği tahmin ediliyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Kudüs

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail'in savaş takviminin ayrıntılarını, ülkeyi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a sunacağı belirtildi.

Habere göre, İsrail'in Gazze'de şiddetli çatışma aşamasını Ocak 2024'ün sonuna kadar sonlandıracağı tahmin ediliyor.

Savaşın bitmesinin ardından ise askeri güçlerin Gazze'nin merkezinden çekilip savunma hatlarına konuşlandırılması için birkaç haftaya daha ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

En uzun sürecek aşamanın Hamas'ın tasfiyesi olacağı, bunun ise tahminlere göre 2024 yılının büyük kısmında devam edeceği, bu süre zarfında düzenlenecek saldırılarla Hamas'ın askeri gücünün yok edilmesinin planlandığı kaydediliyor.

İsrail'in, yakın gelecekte de Gazze'de güvenlik kontrolünü sürdürmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Habere göre ayrıca savaş takviminin yanı sıra Sullivan ile görüşülecek mevzular arasında savaş sonrası Gazze'nin geleceği, Filistin yönetiminin burada oynayacağı rol, vergi gelirlerinin Filistin yönetimine teslim edilmesi, Filistinli işçilerin Batı Şeria'dan İsrail'e girmesi konularının yer alması bekleniyor.

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