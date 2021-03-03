Euro
8.89
Dolar
7.38
BIST 100
1,545.98
Altın
1,715.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'in ayrımcı aşı politikası uyguladığı Filistin'de Kovid-19'dan 15 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 15 kişi yaşamını yitirdi.

Esat Fırat   | 03.03.2021
İsrail'in ayrımcı aşı politikası uyguladığı Filistin'de Kovid-19'dan 15 kişi daha hayatını kaybetti

Kudüs

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son bir günde 2 bin 17 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Vakalardan 1700'ünün Batı Şeria'da, 121'inin Doğu Kudüs'ün banliyölerinde, 196'sının da Gazze Şeridi'nde tespit edildiği aktarıldı.

Tedavi gören 15 hastanın daha vefat etmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 2 bin 296'ya çıktığı, toplam vaka sayısının da 214 bin 502'ye yükseldiği ifade edildi.

Kovid-19 hastalarından 119'unun durumunun ağır olduğu, iyileşenlerin sayısının ise 191 bin 78'e ulaştığı bildirildi.

Filistin'de vaka sayıları yeniden 1000'in üstünde

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin topraklarında şubat ayı ortalarında 1000'in altına düşen günlük vaka sayısında, son günlerde yeniden yaşanan artış dikkati çekiyor.

Şubat ayının sonlarından itibaren özellikle Batı Şeria'daki artışlar nedeniyle Filistin'de günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerinde seyrediyor.

Vatandaşlarını aşılayan İsrail, Filistinlileri görmezden geliyor

Uzmanlar, İngiltere varyantı mutasyonlu virüsün hızla yayılması ve yaşanan aşı sıkıntısı nedeniyle Filistin'deki vaka sayılarının arttığını belirtiyor.

Vatandaşlarını hızla aşılayan İsrail, uluslararası toplumdan gelen eleştirilere rağmen kendi işgali altındaki Batı Şeria ile abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere aşı vermeme konusunda direniyor.

İsrail, sağlık çalışanlarının aşılanması için Filistin yönetimine sadece 5 bin doz aşı verilmesini kararlaştırmış ve bu karar doğrultusunda 1 Şubat'ta Batı Şeria'ya 2 bin doz aşı göndermişti.

Filistin yönetiminin Rusya'dan temin ettiği 10 bin doz SputnikV aşısı, 4 Şubat'ta Batı Şeria'ya ulaştırılmıştı.

Tel Aviv yönetimi, 21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği 20 bin dozluk SputnikV aşısının Gazze'ye girişine müsaade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Senegal COVAX'ın gönderdiği Kovid-19 aşılarını teslim aldı
Almanya'da Kovid-19 kısıtlamaları hizmet sektörünü olumsuz etkiliyor
Çinli uzman, Kovid-19'a küresel sürü bağışıklığının kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini iddia etti
İspanya'da aşılamanın başlamasıyla bakımevlerindeki Kovid-19 vakası sayısı yüzde 95 azaldı
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken

Benzer haberler

İsrail'in ayrımcı aşı politikası uyguladığı Filistin'de Kovid-19'dan 15 kişi daha hayatını kaybetti

İsrail'in ayrımcı aşı politikası uyguladığı Filistin'de Kovid-19'dan 15 kişi daha hayatını kaybetti

Arap dünyasından Filistin'e yardımlar 2020'de yüzde 85 azaldı

Körfez'deki 'normalleşme' adımlarında Çin faktörü

İsrail belediyesi Kudüs’te Filistinlilere ait iki evi yıktı

İsrail belediyesi Kudüs’te Filistinlilere ait iki evi yıktı
'Cenaze sonrası bir köyde 200'e yakın pozitif vakamız olmuştu'

'Cenaze sonrası bir köyde 200'e yakın pozitif vakamız olmuştu'
İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı, valiliklere 'İşyerlerinin Çalışma Saatleri' konulu genelge gönderdi