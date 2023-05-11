Dolar
19.56
Euro
21.33
Altın
2,015.66
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,828.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’da Gençlik ve Kadın Buluşması programında konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da düzenlenen İTO aylık meclis toplantısında konuşuyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da STK’lar ile toplantı programında konuşuyor.
logo
Dünya

İsrail'in ateşkes görüşmelerinde "suikastlerin durdurulması" talebini kabul etmediği duyuruldu

Mısır'dan bir heyetin, Filistinli gruplar ve İsrail arasında Gazze'de ateşkesin sağlanmasını görüşmek üzere İsrail'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Enes Canlı  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
İsrail'in ateşkes görüşmelerinde "suikastlerin durdurulması" talebini kabul etmediği duyuruldu Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Kudüs

İsrail'in, saldırı başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için yürütülen müzakerelerde İslami Cihad'ın "suikastlerin durdurulması" yönündeki talebini kabul etmediği bildirildi.

İsrail basınına açıklamalarda bulunan üst düzey bir siyasi yetkili, ülkesinin Mısır'ın arabuluculuğunda ateşkes görüşmelerine devam ettiğini belirterek, "Biz Mısırlılara herhangi bir vaatte bulunmadık." dedi.

Yetkili, "İslami Cihad'ın suikastlerin durdurulması ve Filistinli Hıdır Adnan'ın naaşını teslim edilmesi taleplerini" kabul etmediklerini kaydetti.

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Mısır'dan bir heyetin Gazze'de ateşkes sağlanmasını görüşmek üzere İsrail'e hareket ettiğini geçti. Mısır'dan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi çevresinde sabah saatlerinde de gerilim yüksek seyretti. İsrail'in gece saatlerinde havadan vurduğu Gazze Şeridi'nden İsrail'e havan mermileri atıldı. Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerinde saldırı uyarı alarmları çaldı. İsrail ordusu da Gazze içinde İslami Cihad'a ait olduğunu savunduğu hedefleri vurdu.

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketinin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı. İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar aralarında Gali'nin de yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan dört ismi öldürdü.

İsrail ordusunun saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı ise 76'ya yükselmişti.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Anadolu Kartalı-2023 Eğitimi basın günü yapıldı
İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi oy pusulalarını değiştirmeyecek
Meteorolojiden yarın için bazı bölgelere yönelik yağış uyarısı
Uluslararası Narkotik Dedektör Köpekler Şampiyonası'nda Türkiye "Nobel" ile birinci oldu
Seçim günü yurdun büyük kesiminde parçalı bulutlu hava bekleniyor

Benzer haberler

İsrail'in ateşkes görüşmelerinde "suikastlerin durdurulması" talebini kabul etmediği duyuruldu

İsrail'in ateşkes görüşmelerinde "suikastlerin durdurulması" talebini kabul etmediği duyuruldu

İsrail ordusu, salı gününden bu yana Gazze'de 150'den fazla noktayı vurduğunu açıkladı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 25'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye SİHA ile düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye SİHA ile düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de 53 ayrı noktayı vurduğunu açıkladı

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze'de 53 ayrı noktayı vurduğunu açıkladı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 21'e yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet