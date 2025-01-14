İsrail'in 466 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 645’e yükseldi
İsrail'in 465 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 46 bin 645’e yükseldi.
Gazze
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 465 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
- Hamas: Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda beklenen anlaşmanın son aşamasına ulaşıldı
- ABD'nin başkentinde Filistin destekçileri Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etti
- İsrail'in gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli öldü
- BM: İsrail, dün Gazze'ye planlanan yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verdi
Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 61 kişinin yaşamını yitirdiği, 281 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 46 bin 645’e, yaralı sayısının da 110 bin 12’ye yükseldiği kaydedildi.
Buna göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 429 Filistinli hayatını kaybetti, 1429 kişi yaralandı.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail'in saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, kentte bir ev ile yerinden edilenlerin kaldığı bir çadıra 3 ayrı saldırı düzenledi.
Saldırılarda 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynaklar, Zevayide beldesi yakınında bir aracın hedef alındığı saldırıda ise 2'si çocuk 4 kişinin öldüğünü ifade etti.
Ayrıca görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Derec Mahallesi'nde Ebu Şa'r ailesine ait evi vurduğunu, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, yaralananların olduğunu aktardı.
Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail'in daha önce düzenlediği saldırıda yaralanan küçük bir kız çocuğunun da hayatını kaybettiği bilgisini verdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusunun, Filistin Teknik Fakültesi Caddesi'nde Ebu Celale ve Nahil Caddesi'nde Zeri ailelerine ait çadırları ve kıyı şeridinde bir dükkanı bombalaması sonucu çok sayıda çadırda yangın çıktı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastane kaynakları da İsrail'in Han Yunus kentinde iki evi hedef alan saldırısında aralarında kadın ve çocukların da olduğu 12 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze kentinin Derec semtinde Sekik ailesine ait bir evi bombaladığı kaydedildi.
Saldırıda bir kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.