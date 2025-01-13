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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: İsrail, dün Gazze'ye planlanan yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verdi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in, Gazze'ye yönelik yardım operasyonlarını engellemeye devam ettiğini belirterek, dün daha önce koordinasyonu yapılmış yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verildiğini bildirdi.

Şerife Çetin  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
BM: İsrail, dün Gazze'ye planlanan yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verdi

New York

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi yetkililerinin, İsrail'e, hayat kurtarıcı yardımlara geçit verme çağrısında bulunduğunu aktaran Dujarric, BM'nin güvenli, hızlı ve yeterli yardımı ulaştırmak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Dujarric, İsrail'in dün Gazze için daha önce koordinasyonu yapılmış yardımların 22'sinden sadece 7'sine geçit verdiğini ifade etti.

Saldırıların ve "tahliye emirlerinin" Gazze genelinde sivillerin yerinden edilmesine yol açmaya devam ettiğini belirten Dujarric, "Siviller, yerlerinden ayrılsalar da kalsalar da korunmak zorundadır. Gidenler de durum el verince güvenle dönebilmelidir." dedi.

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