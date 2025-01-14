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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 53 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hosni Nedim, Mahmut Geldi  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İsrail'in gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 53 Filistinli öldü

Gazze

Bölgedeki AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu gün boyunca Gazze Şeridi'nin birçok bölgesine yönelik hava saldırılarını artırdı.

Kuzeydeki Gazze kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun yanı sıra birçok noktada toplanan vatandaşları hedef alan saldırılar oldu.

İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren 53 Filistinlinin cesedi hastanelere ulaştırıldı.

İsrail'in yoğun saldırılarında yaralanan çok sayıdaki yaralının kaldırıldığı kuzeyindeki Ehli Baptist Hastanesinde yer kalmadığı için yaralılara hastane bahçesinde müdahale edilmeye çalışıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 46 bin 584 Filistinli öldü, 109 bin 731 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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