İsrail'in 434 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 44 bin 875'e yükseldi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 40 artarak 44 bin 875'e yükseldi.
İstanbul
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 434 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 40 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 875'e, yaralı sayısının da 106 bin 454'e yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
İsrail'in Gazze'de toplanan Filistinlileri hedef aldığı saldırılarda 8 kişi öldü
AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrail ordusu, kuzeydeki Gazze kentinin ed-Derec Mahallesi'nde toplanan vatandaşlara hava saldırısı düzenledi.
Söz konusu saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze kentinin batı kesiminde de sivillerin bulunduğu alana düzenlenen hava saldırında, en az 4 kişi yaşamını yitirdi ve çok sayıda yaralanan oldu.
UNRWA: Gazze'de günlük acı ve eziyetin bir standart haline gelmesi kesinlikle korkunç
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.
İsrail ordusunun dün gece Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 30 kişinin öldüğünü belirten Wateridge, olay yerinde insanların hala enkaz altında olduğunu gösteren korkunç görüntülere tanık olduklarını söyledi.
Wateridge, "Gazze'de günlük acı ve eziyetin bir standart haline gelmesi kesinlikle korkunç. Tüm insani yardım görevlileri için bu koşullarda çalışmayı sürdürmek çok zor. Gazze şu anda dünyadaki kişi başına en fazla ampüte çocuk sayısına sahip. Birçok kişi bu gibi saldırılarda uzuvlarını kaybediyor." dedi.
Gazze'deki hastanelerin çok kötü koşullarda olduğunu ve yeterli hizmeti sağlayamadığını ifade eden Wateridge, birçok kişinin tedavi edilebilir hastalıklar dolayısıyla öldüğünü kaydetti.
Wateridge, Gazze'deki nüfusun çoğunun çadırlar veya derme çatma barınaklarda yaşadığını kaydederek "İnsanları koruyacak bir binaları yok. Sadece son 4 ayda yaklaşık 19 bin çocuk akut yetersiz beslenme dolayısıyla hastaneye kaldırıldı. Bu, yılın başında gördüğümüz yetersiz beslenme vakalarının neredeyse iki katı." diye konuştu.
Gazze'de mevcut durumun her zamankinden daha kötü olduğunu vurgulayan Wateridge, insanların gıda, temiz su, ilaç ve sanitasyon gibi ihtiyaçlarının olduğuna işaret etti.
Filistin: Nusayrat katliamı uluslararası toplumun kararlarını uygulamadaki başarısızlığının yansıması
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgalcilerin Nusayrat Mülteci Kampında gerçekleştirdiği, 150'den fazla Filistinlinin ölümüne ve yaralanmasının yanı sıra binalarda büyük yıkıma yol açan vahşi katliamı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
"Katliamın, uluslararası toplumun karar ve taahhütlerini uygulamadaki başarısızlığının doğrudan bir sonucu olduğuna" dikkat çekilen açıklamada, bu durumun İsrail'i "suçlarını derinleştirmeye ve Gazze Şeridi'ndeki sistematik yıkımı tamamlamaya, burayı yaşanmaz hale getirmeye ve bölge sakinlerini göçe zorlamaya teşvik ettiği" kaydedildi.
"Medyanın belgelediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden yıkım ve Gazze kentine zorla göç ettirilme politikası kapsamında bölgedeki Filistinlilerin yaşamının yok edilmesinin amaçlandığı" kaydedilen açıklamada, bunun "meşru müdafaa kavramıyla hiçbir ilgisi olmadığı daha ziyade Filistin devletinin hayata geçirilmesine yönelik her türlü fırsatın baltalanması ve durumu yardım programlarına ihtiyaç duyan bir nüfusun sorunu haline dönüştürmek" olduğu aktarıldı.
"Filistin halkına koruma sağlanmamasından, soykırım ve tehcirin durdurulmamasından" uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, "İsrail saldırılarının derhal durdurulması, uluslararası koruma sağlanması ve ilgili Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması" çağrısında bulunuldu.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları dün akşam Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bazı ev ve binaları hedef almıştı.
Saldırılarda, çoğunluğu Şeyh Ali ailesinden, 33 Filistinli yaşamını yitirmiş; çoğu kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere 84 kişi yaralanmıştı.
Görgü tanıkları, bölgedeki büyük yıkımın ardından ambulans ve sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kayıp kişileri aramaya devam ettiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.