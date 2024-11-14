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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 405 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 736'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 43 bin 736'ya yükseldi.

Ekrem Biçeroğlu  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
İsrail'in 405 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 43 bin 736'ya çıktı

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 405 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 24 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının da 103 bin 370'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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