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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 342 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 118'e yükseldi.

Muhammed Emin Canik, Ömer Erdem  | 12.09.2024 - Güncelleme : 12.09.2024
İsrail'in 342 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 41 bin 118'e çıktı Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 342 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 34 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 96 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 118'e, yaralı sayısının da 95 bin 125'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.


Fotoğraf: Dawoud Abo Alkas/AA

İsrail’in Gazze’nin kuzey ve güneyine saldırılarında 5 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail güçlerinin, Cebaliya kampının El Fahura bölgesinde Sıyam ailesine ait bir evi vurması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda yaralananlar, kamptaki Kemal Advan Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'ndeki Kaşko Caddesi'ne düzenlediği saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El Bureyc kampının kuzeyindeki hava saldırılarında da çok sayıda ev yerle bir oldu. Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki bir ev savaş uçağı ile vurulurken Sabra Mahallesi’ndeki evler de topçu saldırısının hedefi oldu.

İsrail Batı Şeria'nın Tubas kentinde bir Filistinliyi öldürdü

Filistin resmi haber ajansı WAFA’nın tıbbi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tubas'ın güneyindeki El Faria kampında yaşayan Sufyan Cevad Fayiz Abdulcevad (46), İsrail keskin nişancısının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Tubas şehrine yönelik saldırılarını 24 saattir sürdürdüğünü, El Faria Mülteci Kampı’na ise gece baskını düzenlediğini kaydetti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 700 Filistinli hayatını kaybetti.

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