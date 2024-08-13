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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 312 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artarak 39 bin 929'a yükseldi.

Muhammed Emin Canik  | 13.08.2024 - Güncelleme : 13.08.2024
İsrail'in 312 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 40 bine dayandı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 312 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 2 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 32 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 88 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 929'a, yaralı sayısının da 92 bin 240'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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