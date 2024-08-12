İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir evi bombaladı, 10 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 10 Filistinli hayatını kaybetti.
Gazze
Sağlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Han Yunus'un doğusundaki Ebu Hayye beldesinde "Ebu Hayye" ailesine ait evi bombaladı, saldırıda 10 Filistinli öldü.
Gazze'deki Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaralanan ve kaybolanların olduğu belirtili.
Çeşitli noktalara düzenlenen saldırılarda 21 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyine de çok sayıda hava saldırısı düzenledi.
Gazze kentinde bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bulunan Bedr Camii yakınlarına düzenlenen saldırıda 5, Ebu Hasira Caddesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinli öldü.
Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.
Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise Avrupa Hastanesi yakınlarında sivil bir aracın hedef alınması sonucu 3 Filistinli öldü.
Et-Tahliye bölgesi yakınlarındaki En-Neccar ailesinin evine düzenlenen saldırıda ise 6 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. 5. Cadde kavşağı yakınlarına keşif uçağıyla düzenlenen saldırıda ise bir kadın ve çocuğu öldü.
Han Yunus'un Büyük Abesan bölgesinde de bir evin alt kısmındaki telefon şarj noktasını hedef alan saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314’ü çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 39 bin 897 Filistinli ölmüş, 92 bin 152 kişi yaralanmıştı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.