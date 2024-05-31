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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 238 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 284'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 60 artarak 36 bin 284'e yükseldi.

Gülşen Topçu  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
İsrail'in 238 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 36 bin 284'e çıktı Fotoğraf: Abed Rahim Khati/AA

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 238 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 60 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 280 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 284'e, yaralı sayısının 82 bin 57'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

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