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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Filistin Kızılayı: İsrail'in çekildiği Gazze'nin kuzey bölgelerinde çok sayıda cesede ulaşıldı

Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinden çekilmesinin ardından Filistinlilere ait çok sayıda ceset bulunduğunu açıkladı.

Mustafa M. M. Haboush, Ekrem Biçeroğlu  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Filistin Kızılayı: İsrail'in çekildiği Gazze'nin kuzey bölgelerinde çok sayıda cesede ulaşıldı

Gazze

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ardında çok sayıda ceset bırakarak çekildiği belirtildi.

Kızılay ekiplerinin cenazeleri taşımakta zorlandığı, sivil savunma ekiplerinin enkaz altındaki cenazeleri çıkarmak için acil ekipmana ihtiyaç duyduğu aktarıldı.

Cenazelerin bölgeden taşınmasında yaşanan gecikme nedeniyle Gazze'nin kuzeyinde salgın hastalıkların yayılma riskinin artabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, tespit edilen naaşların net sayısına ilişkin bilgi verilmedi.


İsrail ordusu, yaklaşık 20 gün önce Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine yeniden yoğun saldırı başlatmıştı.

Saldırılar nedeniyle bölgede yaşayan 100 binden fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İsrail askerleri dün, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan arkalarında ağır yıkım bırakarak çekilmişti.

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