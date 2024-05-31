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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden yönetiminin Gazze raporunun ardından istifa eden yetkili Gilbert'a göre "rapor açıkça yanlış"

İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair ABD Dışişleri Bakanlığı raporunun ardından istifa eden ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerden Stacy Gilbert, raporun "açıkça yanlış" olduğunu savundu.

Ayşe İrem Tiryaki  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Biden yönetiminin Gazze raporunun ardından istifa eden yetkili Gilbert'a göre "rapor açıkça yanlış" Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Ankara

The Guardian'ın haberine göre, Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye yönelik politikaları nedeniyle 28 Mayıs'ta istifa ettiğini duyuran ABD Dışişleri Bakanlığının Nüfus, Mülteciler ve Göçmenler Bürosunda çalışan üst düzey yetkililerden Gilbert, istifasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gilbert, İsrail'in Gazze'ye yönelik yardımları engellemediğine dair raporun "açıkça yanlış" olduğunu savundu.

Gilbert, her ne kadar Gazze'de yardım akışını engelleyen "güvenlik eksikliği" gibi birtakım faktörlerin farkında olunduğunu belirtse de, "İsrail'in Gazze sınırından geçen gıda ve tıbbi malzeme miktarının sınırlandırılmasında rol oynadığının açık" olduğunu söyledi.

Gilbert, "Bu nedenle İsrail'in insani yardımı engellemediğini söyleyen rapora itiraz ediyorum. Bu açıkça yanlıştır."

- Uzman görüşü dikkate alınmamış

Söz konusu raporda kendi görüşlerine de başvurulduğunu belirten Gilbert, "Nisan ayının sonlarına doğru konunun uzmanları rapordan çıkarıldı ve bize raporun daha üst düzey kişiler tarafından düzenleneceği söylendi." dedi.

Raporun vardığı sonucun "danışılan çoğu uzmanın görüşünün aksi yönünde" olduğunu söyleyen Gilbert, "Rapor yayımlanana kadar içinde ne olduğunu bilmiyordum. Yayımlandığında ise raporu tekrar tekrar okumak zorunda kaldım. Çünkü raporun, İsrail'in insani yardımı engellemediğini değerlendirdiğimizi bu kadar net bir şekilde ifade ettiğine inanamadım." dedi.

- "Tartışmalı rapor"

Söz konusu raporda, "İsrail'in ABD silahlarını uluslararası hukukla 'tutarsız' bir şekilde kullandığını değerlendirmenin makul olduğu" ifadeleri kullanılmıştı.

Raporda, "ABD tarafından tedarik edilen belirli silahları ihlallerle ilişkilendirmek için yeterli somut kanıt bulunmadı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Öte yandan raporda Dışişleri Bakanlığı'nın "İsrail hükümetinin Gazze'de ABD'ye ait insani yardımının taşınmasını veya teslim edilmesini yasakladığını veya kısıtladığını değerlendirmediği" iddia edilmişti.

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