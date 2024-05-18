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İsveç'in başkenti Stockholm'de Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da, Nekbe'nin 76. yıldönümü dolayısıyla Filistin’e destek gösterisi düzenleniyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in 225 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 386'ya çıktı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 83 artarak 35 bin 386'ya yükseldi.

Ekip  | 18.05.2024 - Güncelleme : 18.05.2024
İsrail'in 225 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 35 bin 386'ya çıktı

Gazze,Kudüs

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 225 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 83 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 105 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 386'ya, yaralı sayısının 79 bin 366'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail Gazze'de Kemal Advan Hastanesi çevresini vurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Beyt Lahiya'da Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evlere hava saldırısı düzenledi.

Çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişi öldü, pek çok kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerinin enkaz altından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı aktarıldı.

Ayrıca hava saldırısında Kemal Advan Hastanesi'nin duvarlarının bir kısmı da yıkıldı.

Kassam Tugayları, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinin doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin bulunduğu bir evin hedef alındığı ve 15 İsrail askerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Saldırının ardından Kassam direnişçilerinin eve baskın düzenleyerek evin çevresinde İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatıştığı kaydedildi.

İsrail ordusuna ait "Merkava" tipi 4 tankın da "Yasin-105" roketleriyle vurulduğu aktarıldı.

Kassam Tugaylarının ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nda konuşlandırılmış İsrail askerlerine de havan toplarıyla saldırdıkları belirtildi.

Konuya ilişkin İsrail'den henüz açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları: Gazze'de İsrail'e ait "Apache" tipi helikopteri vurduk

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopteri SAM 7 füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir "Apache" tipi helikopterin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde hedef alındığı belirtildi.



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