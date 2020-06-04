Euro
7.59
Dolar
6.75
BIST 100
109,650.70
Altın
1,710.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac ile görüştü.
logo
Dünya

İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay daha Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası verdi.

Esat Fırat   | 04.06.2020
İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası

Kudüs

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay daha Harem-i Şerif'ten uzaklaştırılma cezası verdi.

Şeyh Sabri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin 4 ay daha Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildiğine ilişkin tebligatı kendisine teslim ettiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'yı savunmaya devam edeceğini vurgulayan Şeyh Sabri, şunları kaydetti:

"Bu durum işgal devletinin tabiatındandır. İşgale karşı yükselen sesleri susturmak istiyorlar. Beni hedef almaları aslında Aksa'yı hedef almaları demektir. Çünkü Harem-i Şerif'te gözleri var. İşgal devletinin bu üslubu ibadet özgülüğüne, demokratik devlet söylemine ve uluslararası hukuka aykırıdır."

Şeyh Sabri'ye bir hafta Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verilmişti

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, 29 Mayıs'ta İsrail polisi tarafından evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis merkezine götürülerek kısa süre gözaltında tutulan Şeyh Sabri, "halkı İsrail'e karşı tahrik etmek ve kışkırtmak" iddiasıyla suçlanmıştı.

Bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası verildikten sonra aynı gün serbest bırakılan Şeyh Sabri'den, 3 Haziran Çarşamba günü yeniden ifade vermeye gelmesi istenmişti.

İsrail makamları, ocak ayında da Şeyh Sabri'ye 4 ay boyunca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından AVM'lerde denenen ürünler için ultraviyole ışın uyarısı
Deniz kenarı ve plajlarda, olta balıkçılığı ile yürüme alanlarına yönelik Kovid-19 tedbirleri belirlendi
Kovid-19 insan ve gezegen sağlığı arasındaki bağlantıyı hatırlattı
D3 ve B12 vitaminleri ile magnezyum 50 yaş üstü hastalarda Kovid-19'un ilerlemesini önleyebilir
Afrika Birliği 10 milyon Kovid-19 testi için seferberlik başlattı

Benzer haberler

İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası

İsrail'den Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası

İsrail Meclisi Kovid-19 nedeniyle tüm oturumlarını askıya aldı

Filistin İsrail'den mayıs ayı vergi geliri ödemesini teslim almayı reddetti

Yahudi yerleşimcilerin lideri: Trump ve Kushner İsrail'in dostu değil

Yahudi yerleşimcilerin lideri: Trump ve Kushner İsrail'in dostu değil
Filistin'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı

Filistin'de koronavirüs nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
Türkiye ramazanda Kudüs'ü unutmadı

Türkiye ramazanda Kudüs'ü unutmadı