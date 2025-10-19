Dolar
41.90
Euro
48.82
Altın
4,249.90
ETH/USDT
4,003.70
BTC/USDT
109,355.00
BIST 100
10,208.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail hükümeti, bir sonraki emre kadar Gazze'ye insani yardım girişini durdurma kararı aldı

İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtildi.

Said Amori, Mohamed Majed, Gülşen Topçu  | 19.10.2025 - Güncelleme : 19.10.2025
İsrail hükümeti, bir sonraki emre kadar Gazze'ye insani yardım girişini durdurma kararı aldı

Kudüs/Gazze

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümet, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı.

Buna göre, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durduruldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.

Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor.

Hamas heyeti, ateşkes anlaşmasının uygulanma sürecini takip için Mısır'a gitti

Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği belirtildi.

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü.

Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.

Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.

Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Galata Kulesi'ne "Sıfır Atık Forumu" kapsamında çevre temalı görseller yansıtıldı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sayın Erhürman'ı tebrik ediyor, seçimin KKTC ve Türk dünyası için hayırlı olmasını diliyorum
Dışişleri Bakanlığından KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimi hakkında açıklama
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Erhürman, AA'ya konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iradesini sandığa yansıttığı seçimin hayırlı olmasını diliyorum

Benzer haberler

Cenevre'de binlerce kişi, Gazze'deki soykırımın son bulması için yürüdü

Cenevre'de binlerce kişi, Gazze'deki soykırımın son bulması için yürüdü

İsrail hükümeti, bir sonraki emre kadar Gazze'ye insani yardım girişini durdurma kararı aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi
Hamas, ABD'nin iddialarını reddederek bunun "İsrail propagandası" olduğunu belirtti

Hamas, ABD'nin iddialarını reddederek bunun "İsrail propagandası" olduğunu belirtti
Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin güvenli sevkiyatı için tüm önlemler alındı

Türkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin güvenli sevkiyatı için tüm önlemler alındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet