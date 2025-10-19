İsrail hükümeti, bir sonraki emre kadar Gazze'ye insani yardım girişini durdurma kararı aldı
İsrail hükümetinin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtildi.
Kudüs/Gazze
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümet, İsrail ordusunun tavsiyesine binaen ateşkesin birinci aşamasının en önemli maddelerinden biri olan insani yardımlarla ilgili yeni bir karar aldı.
- İsrail’in son 24 saatte ateşkesi ihlal ederek düzenlediği saldırılarda 8 Filistinli hayatını kaybetti
- İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü çocuk 20 Filistinliyi gözaltına aldı
Buna göre, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişi durduruldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşamasının en önemli maddelerinden biri esir takası ve saldırıların durmasının yanı sıra Gazze'ye insani yardım girişlerine izin verilmesiydi.
Gazze'ye her gün yaklaşık 600 tır yardım girişi yapılması gerekiyor.
Hamas heyeti, ateşkes anlaşmasının uygulanma sürecini takip için Mısır'a gitti
Hamas liderlerinden Halil Hayye başkanlığındaki bir heyetin ateşkes sürecini takip için Mısır'a gittiği belirtildi.
Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasına rağmen akan kan durmadı. Hamas daha önce pek çok kez ateşkese bağlı olduğunu açıklarken İsrail ihlallerini sürdürdü.
Sahada bu gelişmeler yaşanırken Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyesi Hayye başkanlığındaki heyetin arabulucular ve Filistinli gruplarla ateşkesin uygulanması sürecini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği kaydedildi.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında karşılıklı olarak esir takası yapılmıştı.
Bu aşamada ayrıca İsrail'in saldırılarını durdurması, sarı hatta çekilmesi ve insani yardım girişlerine de izin vermesi gerekiyordu.
Ancak İsrail defalarca ateşkesi ihlal etti ve düzenlediği saldırılarda onlarca Filistinli hayatını kaybetti.