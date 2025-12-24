Dolar
Dünya

İsrail'den İran'a B-2 bombardıman uçaklı animasyonla gönderme

İsrail, Tahran yönetimine, haziranda ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlediği B-2 bombardıman uçağının yer aldığı bir animasyonla gönderme yaptı.

Faruk Hanedar  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
İsrail'den İran'a B-2 bombardıman uçaklı animasyonla gönderme

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, İsrail ile İran arasında ateşkesin sağlanmasının altıncı ayında "Zafer turumuzda, altı ay" ifadesiyle bir yapay zeka videosu paylaşıldı.

Animasyonda, haziranda ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlediği B-2 bombardıman uçağı yer aldı.

Uçağın kokpitinde ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yardımcı pilotu olarak tasvir edildi.

Uçak yaklaşırken Netanyahu ve Trump'ın birbirine baktığı, arka planda İran olması muhtemel dağlık bir coğrafyanın yer aldığı görüldü.

Geçtiğimiz günlerde İran kaynaklı sosyal medya hesapları, İran'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığını ve kendi hava savunma sistemlerini geliştirdiğini iddia ederek bunlarla B-2 bombardıman uçaklarının vurulduğu bir animasyon videosu paylaşmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

Nisan ve Ekim 2024'te İran'a saldırılar düzenleyen İsrail, ülkenin hava savunma sistemlerini hedef almıştı.

İsrail, 13 Haziran'da ise İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılara başlamıştı.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölmüştü.

İsrail'e destek veren ABD, 22 Haziran'da B-2 bombardıman uçaklarıyla İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü hedef almıştı.

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının en az 627, yaralı sayısının da 4 binden fazla olduğunu bildirmişti.

İran'ın misilleme olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'in yaptığı açıklamaya göre, 28 kişi ölmüş, 1272 kişi yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Meteorolojiden İstanbul için karla karışık yağmur ve soğuk hava uyarısı
Muğla’nın Datça ilçesinde sağanak etkili oldu
TBMM Genel Kurulunda bir uluslararası anlaşma kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile telefonda görüştü
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor

Rusya'nın İsrail ile Suriye arasında "güvenlik anlaşması" sağlanması için arabuluculuk yaptığı iddiası

İsrail'den İran'a B-2 bombardıman uçaklı animasyonla gönderme

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını sürdürüyor

Kudüs Latin Patriği: Gazze, ağır yıkıma rağmen direnç ve umut mesajı taşıyor

İsrail Meclisi, 7 Ekim'in araştırılması için kurulacak komisyonun oylamasında karıştı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

