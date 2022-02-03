Dolar
13.57
Euro
15.33
Altın
1,805.53
ETH/USDT
2,646.30
BTC/USDT
36,910.00
BIST 100
2,002.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çanakkale'nin Biga ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Kocabaş Çayı taştı. Yaşanan taşkın nedeniyle araçlar su altında kaldı. - VTR
logo
Dünya

İsrail'den ABD'li askeri yetkilinin huzurunda İran'a saldırı tatbikatı

İsrail ordusunun bir Amerikan askeri yetkilisinin huzurunda onlarca uçakla İran'a saldırıyı simüle eden gizli bir tatbikat yaptığı ortaya çıktı.

Esat Fırat   | 03.02.2022
İsrail'den ABD'li askeri yetkilinin huzurunda İran'a saldırı tatbikatı

Quds

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail'in "benzeri görülmemiş bir adımla" bir Amerikan askeri yetkilisinin hava kuvvetleri eğitimine gözlemci olarak katılmasına izin verdiği, bir kısmı İran'da yer alan "uzun menzilli" hedeflere yönelik bir saldırının uygulanmasını simüle ettiği belirtildi.

Yaklaşık iki hafta önce gerçekleştirilen "gizli" tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı vurgulanan haberde, tatbikatın havada yakıt ikmali, uzun menzilli bir hedefe saldırma ve karadan havaya füzelerle mücadele gibi çeşitli senaryoları içerdiği ifade edildi.

Haberde, söz konusu tatbikatın, İran'ın nükleer programıyla ilgili Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelerin son aşamaları ışığında gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett 1 Şubat'ta, ülkesinin lazerli hava savunma sisteminin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini söylemişti.

Bennett, "Eğer bir füze birkaç dolara mal olan bir elektrik akımıyla önlenebilirse, İran'ın sınırımıza kurduğu ateş çemberi fiilen etkisiz hale gelecektir." ifadesini kullanmıştı.

İran'a ait insansız hava araçlarını ve seyir füzelerini bir tehdit olarak gören İsrail, bu nedenle başta kuzeyde olmak üzere ülkenin tüm bölgelerinde hava savunma sistemlerini daha da güçlendirmeye çalışıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi
Bakan Koca: Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacak
Türkiye'de 110 bin 682 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 891 bine yaklaştı

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi: Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor

İsrail'den ABD'li askeri yetkilinin huzurunda İran'a saldırı tatbikatı

Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor

Ukrayna, İsrail'den hava savunma teknolojilerini satın almak istiyor
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e "sürpriz" ziyaret

İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan Bahreyn'e "sürpriz" ziyaret
Af Örgütü Genel Sekreteri, İsrail'in apartheid tepkisinin 'duyduğu korkuyu' gösterdiğini söyledi

Af Örgütü Genel Sekreteri, İsrail'in apartheid tepkisinin 'duyduğu korkuyu' gösterdiğini söyledi