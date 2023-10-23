Dolar
28.05
Euro
29.80
Altın
1,977.16
ETH/USDT
1,680.90
BTC/USDT
30,703.00
BIST 100
7,788.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar devam ediyor. Sderot’tan yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'de yapılan ankete katılanların yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de yapılan bir ankete göre, katılımcıların yüzde 66'sı 7 Ekim'de yaşanan hatalardan dolayı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savaşın ardından istifasını istiyor.

Mustafa Deveci  | 23.10.2023 - Güncelleme : 23.10.2023
İsrail'de yapılan ankete katılanların yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor

Kudüs

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, ülkede 18 yaş üstü 1442 kişinin katıldığı bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarını paylaştı.

Söz konusu araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 75'i 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başlattığı Aksa Tufanı saldırılarında yaşanan İsrail'deki güvenlik açığından Başbakan Netanyahu'nun sorumlu olduğuna inanıyor.

Ankete katılanların yüzde 66'sı savaşın ardından Netanyahu'nun istifasını isterken, yüzde 64'ü savaştan sonra İsrail Meclisinin feshedilmesini ve genel seçimlerin yapılmasını talep ediyor.

Önceki seçimde Netanyahu'nun partisi Likud'a oy verdiğini belirtenlerin yüzde 45'i de savaşın hemen ardından seçimlerin yapılmasını istiyor.

Yedioth Ahronoth gazetesi, bugün yayınlanan bir haberinde, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki güncel gelişmeler konusunda Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi yaşandığını yazmıştı.

Haaretz gazetesinde dün çıkan haberde de Netanyahu'nun 7 Ekim'deki saldırıların tahmin edilememesinin sorumluluğundan kaçmaya ve bu sorumluluğu İsrail ordusuna yüklemeye çalıştığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı
TASS Genel Müdür Yardımcısı Gusman: Türkiye ve Rusya gibi bazı ülkeler enformasyon saldırısı altında
İstanbul'da "Dezenformasyon Döneminde Haber Ajanslarının Rolü" paneli düzenlendi
AFAD'da Filistin'e insani yardım çalışmalarına ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı
İletişim Başkanı Altun: İsrail-Filistin çatışmasında Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz kritik bir rol oynamakta

Benzer haberler

İsrail basını Netanyahu’yu savaş döneminde ülkeyi kötü yönetmekle eleştiriyor

İsrail basını Netanyahu’yu savaş döneminde ülkeyi kötü yönetmekle eleştiriyor

İsrail'de yapılan ankete katılanların yüzde 66'sı Netanyahu'nun istifasını istiyor

BM raportörlerinden avukatlara "İsrail'in savaş suçu teşkil edebilecek eylemlerini reddetmeleri" çağrısı

İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında yıkılan cami sayısı 32'ye yükseldi
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sonucu yaşamını yitiren gazeteci sayısı 23'e çıktı
Yediot Ahronot: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var

Yediot Ahronot: Netanyahu ile İsrail ordusu arasında güven krizi var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet