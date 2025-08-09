Dolar
40.67
Euro
47.37
Altın
3,397.97
ETH/USDT
4,259.90
BTC/USDT
116,574.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya

Arap Birliği, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına karşı yarın acil toplantı kararı aldı

Arap Birliğinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesi kararına karşı eylem planı konusunda yarın acil toplanacağı açıklandı.

Hussien Elkabany, Çağrı Koşak  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Kahire

Filistin'in Arap Birliği delegesi Muhanned el-Akluk, yaptığı basın açıklamasında, Birliğin "Filistin yönetiminin talebiyle ve üye devletlerin desteğiyle" yarın acil toplantı düzenleneceği bildirerek, toplantıda, "İsrail'in Gazze'yi işgal etme, kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının Gazze'nin içerisinde veya dışarısına zorla yerinden edilmesine karşı eylem mekanizmalarının görüşüleceğini" aktardı.

Akluk, toplantıda İsrail'in Gazze'deki soykırım suçlarının ve katliamlarının yanı sıra aç bırakarak insani felaketi derinleştirmesinin de ele alınacağını ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, 152 bin 850 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 9 bin 862 kişi yaşamını yitirdi, 40 bin 809 kişi yaralandı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 7 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

