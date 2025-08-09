İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 212'ye çıktığı bildirildi.
Gazze/İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
"Her gün sessizce canlar yitiriliyor ve trajedi devam ediyor." ifadesini kullanan Burş, son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 98'i çocuk 212'ye yükseldiğini kaydetti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 39 artarak 61 bin 369’a çıktı
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 39 Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğü ve 491 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 862 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 40 bin 809 sivilin de yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1793'e, yaralıların sayısının da 12 bin 590'a çıktığı bildirildi.
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 11 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının da 98'i çocuk 212'ye yükseldiği hatırlatıldı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 369, yaralıların sayısının ise 152 bin 850'ye ulaştığı kaydedildi.
Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 8'i insani yardım bekleyen 9 kişi hayatını kaybetti
Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Selahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım noktası yakınlarında toplanan Filistinli sivilleri hedef aldı.
Saldırıda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir apartman dairesinin bombalandığı saldırıda da Filistinli 1 kadın öldü, bir kadın yaralandı.
İsrail askerlerinin Han Yunus'un güneyindeki Tıne Caddesi'nde yardım bekleyen Filistinlilere açtığı ateş sonucu biri kadın 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
Öte yandan İsrail ordusuna ait botlar ise Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Telle Nuveyri bölgesi kıyılarına makineli tüfekle ateş açtı.
Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'un kuzeybatısındaki Asda Hapishanesinin çevresine top atışı düzenledi.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.