İsrail'de seçim kampanyası Netanyahu destekçileri ile muhaliflerinin rekabeti gölgesinde sürüyor
Genel seçimler için sandığa gitme çağrısı yapan İsrailli adaylar, Netanyahu'ya destek verenler ve tekrar yönetime gelmesini istemeyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.
Kudüs
İsrail'de 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimler için eski Başbakan Binyamin Netanyahu'yu destekleyenler ve muhalifleri arasındaki rekabet devam ediyor.
Genel seçimler için sandığa gitme çağrısı yapan İsrailli adaylar, Netanyahu'ya destek verenler ve tekrar yönetime gelmesini istemeyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.
Netanyahu'yu destekleyen blok sağ eğilimli partilerden, kendisini "Değişim Bloku" olarak adlandıran muhalefet bloku ise sağ, merkez ve sol partiler ile Araplardan oluşuyor.
Binyamin Netahyahu cephesinde Likud, Dini Siyonizm, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partileri bulunuyor. Muhalif cephede ise Yeni Umut, İsrail Evimiz, Yamina, Bir Gelecek Var, Mavi Beyaz, İşçi, Meretz partileri ile Birleşik Arap Listesi yer alıyor.
Yapılan seçim anketleri, Netanyahu blokunun 59 ya da 60 sandalye kazanacağı, muhalif blokun ise 56 veya 57 sandalye alacağı yönünde.
Bu iki blok arasında kalan Eymen Avde liderliğindeki Demokratik Barış ve Eşitlik Cephesi Koalisyonu ile Ahmed et-Tıybi başkanlığındaki Değişim için Arap Listesi, Netanyahu'nun tekrar yönetime gelmesine karşı olduklarını gizlemiyorlar ancak açık bir şekilde de Değişim Bloku'nu desteklemiyorlar.
İki blok arasındaki küçük fark nedeniyle adaylar, seçmenlere salı günü sandığa gitme çağrısında bulunuyor.
Netanyahu bloku sağcı bir hükümet vadederken, muhalefet bloku, içinde radikal sağcıların olmadığı liberal bir hükümet sözü veriyor.
İsrail kamuoyu ise sık tekrarlanması nedeniyle seçimler konusunda kayıtsız görünüyor. Ülkede salı günü yapılması beklenen seçimler, halkı, 4 yıldan az bir süre içinde 5. kez sandık başına götürecek.
Öncekilerle kıyaslandığında seçim kampanyalarının sokakta daha az olması dikkati çekiyor. Caddelerdeki afiş ve reklamlardan bu farkı görmek mümkün.
Batı Kudüs'teki Began Caddesi'nde ise İsrailli partilerin rekabet içinde olduğu ve halkı oy vermeye çağırdığı afişler göze çarpıyor.
Seçim propagandası her türlü araçla sürüyor
İsrail medya organlarında röportaj vermek için birbiriyle yarışan adaylar, bunun yanı sıra çeşitli kentlerdeki seçim merkezlerindeki etkinliklere katılıyor, seçmenlerle görüşmek için esnaf ziyareti yapıyor.
Sosyal medyada güçlü şekilde propaganda yürütülürken, radikal Yahudiler akıllı cep telefonları kullanmadığı için mobil cihazlara kısa mesajlar atılarak, partinin vaatleri hakkında bilgi veriliyor.
Netanyahu, seçim propagandası sürecinde "Ya sağcılar ya Filistin" şeklinde Filistin'e karşı sağcılara destek verilmesi yönünde açıklamalar yapıyor ve tabanına oy kullanma çağrısında bulunuyor.
Gelecek Var Partisi'nin lideri Yair Lapid ise Netanyahu'ya karşı seçmenlere Değişim Bloku'na oy verme çağrıları yapıyor.
Arap partileri
Önceki seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlilerin bulunduğu ortak listeyle girerek birlik olan 4 Arap partisi, bu kez 3 ayrı liste ile seçime gidiyor. Mansur Abbas başkanlığındaki Birleşik Liste (Ra'am) seçime diğer Arap partilerinden ayrı giriyor.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin dört partiyle bir araya geldiği Ortak Liste, 2020 yılında 120 sandalyeli Mecliste 15 oy alarak tarihi rekor kırdı. Ancak, Mansur'un liderliğini yaptığı Birleşik Liste 2021 yılında bu yapıdan ayrıldı.
Arap Balad (Tecemmu) Partisi de bu yıl Ortak Liste ile yollarını ayırdı. Ortak Liste çatısı altında Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe ve Değişim için Arap Listesi kaldı.
Anketler, Birleşik Liste, Ortak Liste ve Tecemmu; üç partinin de 4'er milletvekili çıkarabileceğine işaret ediyor. İsrail seçmeninin beşte birini oluşturan Filistinlilerin bu yıl sandıklara düşük oranda katılım göstereceğine anketler ve basın sıkça yer veriyor.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin sandığa gitmemesi halinde bazı Arap partileri barajın altında kalma riski taşıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.