Dolar
10.23
Euro
11.63
Altın
1,871.74
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,692.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası savunma avukatlarının talebi üzerine ertelendi

İsrail mahkemesi, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasını, savunma avukatlarının "ortaya çıkan yeni deliller" için süre istemesi nedeniyle erteledi.

Enes Canlı   | 16.11.2021
İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası savunma avukatlarının talebi üzerine ertelendi

Kudüs

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında, başbakanlık koltuğunu kaybeden ve ana muhalefet saflarına geçen Netanyahu da hazır bulundu. Netanyahu taraftarları da mahkeme önünde, ellerinde İsrail bayrakları ve pankartlarla destek gösterisi yaptı.

Duruşmada savcılığın kilit tanığı olarak Netanyahu'nun eski danışmanı Nir Hefetz'in dinlenmesi bekleniyordu. Ancak İsrail basınında yer alan haberlere göre, savunma avukatları, "savcılığın mahkemeye sunduğu yeni delillerin basına yansıdığı" gerekçesiyle davanın ertelenmesini istedi.

Savcılığın itirazına karşın mahkeme, davanın 22 Kasım'a ertelenmesine hükmetti.

Basında çıkan haberlere göre, savcılığın yeni tanığı Hadas Klein, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun, Klein'in patronu olan nüfuzlu iş adamlarından on binlerce İsrail şekeli değerinde mücevher talep ettiğini anlattı. Ancak Klein'in, Netanyahu hakkındaki "yasa dışı hediyeler" davasıyla ilişkili olduğu ifade ediliyor.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçmişti

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de, yine Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Netanyahu, Naftali Bennett'in liderliğindeki koalisyon hükümetinin 13 Haziran'da güvenoyu almasıyla başbakanlık koltuğunu kaybetmişti.

Bezeq medya grubunun patronuyla lehine yayın karşılığında, şirkete milyonlarca İsrail şekeline varan idari avantaj sağlamak için anlaşmakla suçlanan Netanyahu hakkındaki Bezeq dosyası davaların en kritiği şeklinde niteleniyor.

Savcılıkla anlaşma yaptıktan sonra davada tanık sıfatı elde eden Netanyahu'nun eski danışmanı Nir Hefetz, eski başbakanın "sır küpü" olarak tanınıyor ve Netanyahu hakkında anlatacakları, İsrail kamuoyunda merakla bekleniyor.

1996-1999 ve 2009-2021 yıllarında toplam 15 yıl başbakanlık yapan Netanyahu, İsrail'de bu görevi en uzun süreli yürüten siyasetçi sıfatını taşıyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer, Kovid-19'a karşı ağızdan alınan ilaç için lisans anlaşması imzaladı
Yunanistan'da çoğu lokanta ve kafe Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle kepenk kapattı
Belçika'da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilecek
Kovid-19'a yakalanan hamilelerde erken doğum riski artıyor
Ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısı olanların oranı yüzde 80'i geçti

Benzer haberler

İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası savunma avukatlarının talebi üzerine ertelendi

İsrail'de Netanyahu'nun yolsuzluk davası savunma avukatlarının talebi üzerine ertelendi